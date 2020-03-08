سقوط عصابة تسرق متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بالتجمع

تمكنت الأطواف الامنية بالقاهرة من ضبط عصابة تسرق متعلقات المواطنين بإسلوب " الخطف " أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين القاهرة الجديدة بمنطقة الياسمين محور أحمد شوقي دائرة قسم شرطة التجمع الأول.





واشتبه في دراجة بخارية يستقلها عدد 3 أشخاص وأثناء استيقافهم حاولوا الفرار ، وأمكن السيطرة عليهم وضبطهم وتبين أنهم ٣ عمال دليفري حال استقلالهم دراجة بخارية بدون لوحة معدنية وبحوزتهم (( مفك حديدي ))





بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الاجرامى في خطف الحقائب ومتعلقات المواطنين بأسلوب " الخطف " باستخدام الدراجة البخارية حيازتهم والسرقة من داخل السيارات بإسلوب " كسر الزجاج " وأنهم وراء ارتكاب عدد 2 حادث سرقة بذات الأسلوب .





وأضافوا بتخلصهم من جوازات السفر الخاصة بالمجني عليه الثاني بإلقائها بالطريق العام واقتسامهم المبالغ المالية المستولى عليها، واقر الأول بشرائه دراجة بخارية ، وهاتف محمول من نصيبه وقيام المتهمان الثاني والثالث بإنفاقهم باقي المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية ، تم بإرشاد الأول ضبط الدراجة البخارية والهاتف المحمول بمكان إخفائهما ، باستدعاء المجني عليهما اتهموهم بالسرقة وتولت النيابة العامة التحقيق .