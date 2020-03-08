لتوعية العمال .. القوى العاملة تستأنف مبادرة مصر أمانة بين إيديك بـ الأقصر

استأنفت وزارة القوى العاملة ، مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، بإطلاق مرحلتها الأولى التي تنظمها وزارة القوى العاملة، بمحافظة الأقصر، تحت رعاية وزير القوي العامل محمد سعفان، لتوعية أطرف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج، وذلك بحضور 252 عاملا وممثلين عن كافة القطاعات النقابية العمالية والشركات بالمحافظة من الشركاء الاجتماعية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.





وقال وزير القوي العاملة : في رسالة للحضور، إن "مبادرة مصر أمانة بين ايديك" التي أطلقتها الوزارة طبقا لبروتوكول التعاون بينها، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، لتنمية الموارد البشرية في المناطق الصناعية "كثيفة العمالة" على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الاجتماعية "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة"، وتستهدف 64 ألفا و905 منشآت، يعمل بها مليون و109 آلاف و339 عاملا.





وأوضح "سعفان" ، أن الهدف من المبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال فى أقل وقت، مشيرًا إلى أنها تأتى فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفى علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.





وبدأ اليوم بمحاضرة بعنوان: الحريات النقابية فى ظل قانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، والتي أدار فاعليتها عادل صبحى مدير عام الإدارة العامة لشون المنظمات النقابية، وبحضور أمال لبيب رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وعبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، وسيد أحمد حامد رئيس الاتحاد المحلى لعمال محافظتي قنا الأقصر، ومحمد النحاس المسؤول الإداري للمبادرة ، وإيمان الشاطر المسؤول المالى بالمبادرة ، ورضا العربي مساعد مستشار الوزير.