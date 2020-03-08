تراجع مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،متأثرة بالإعلان عن اكتشاف حالات مصرية مصابة بفيروس كورونا، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.97% ليصل إلى مستوى 11857 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.72% ليصل إلى مستوى 1633 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.68% ليصل إلى مستوى 13615 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 4.37% ليصل إلى مستوى 4409 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.51% ليصل مستوى 1143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.49% ليصل إلى مستوى 1235 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة نمو 2.89% ليصل إلى مستوى 656 نقطة.