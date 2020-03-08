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محافظات

محافظ القاهرة: الدولة حريصة على رعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات

الأحد 08/مارس/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن جميع أجهزة الدولة وقيادتها السياسية حريصة على توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بأبناء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية. 

وأضاف محافظ القاهرة أن تاريخ الوطنية سيظل ذاكراَ ومسطراَ بحروف من نور لما قدموه من قدوة وضربوا أروع الأمثلة في الوطنية والعطاء وضحوا بأرواحهم من أجل مصر.

جاء ذلك خلال احتفالية محافظة القاهرة اليوم الأحد، لتكريم أسر شهداء القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، بحضور اللواء خالد عبد العال، المحافظ وأسرهم، واللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، ونواب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورجال الشرطة والقوات المسلحة. 

وتحتفل مصر بيوم الشهيد 9 مارس من كل عام، بعد أن أعلنته مصر منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق عبد المنعم رياض.

وبعد وفاته على الجبهة أثناء تفقد القوات نعاه الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر، كما أطلق اسمه على عدد من الميادين والشوارع في مصر أبرزها ميدان عبدالمنعم رياض المجاور لميدان التحرير في قلب القاهرة.

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محافظ القاهرة: الدولة حريصة على رعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات
محافظ القاهرة: الدولة حريصة على رعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات
محافظ القاهرة: الدولة حريصة على رعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات
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