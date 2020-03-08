نائب يطالب وزارة الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الزحام على شهادة خلو من فيروس كورونا

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بيانا عاجلا لوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بشأن تجمع الآلاف من العاملين بالسعودية والكويت والراغبين في العودة إلى عملهم من خلال الحصول على تحليل PCR والذي يفيد بخلوهم من فيروس كورونا.





وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن عشرات الآلاف من العاملين الراغبين في العودة يتجمعون أمام إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة بهدف الحصول على شهادة خلو من الفيروس.





وطالب أبو العلا، بضرورة اتخاذ وزارة الصحة إجراءات عاجلة لمنع حالة الزحام الشديد، من خلال فتح موقع إلكتروني مثلا أو فتح معامل إقليمية.





من جانبه وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وزير شئون مجلس النواب، المستشار علاء الدين فؤاد، بمخاطبة وزارة الصحة لاتخاذ اللازم.





من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، أنه سيتواصل مع وزيرة الصحة لوضع حل لهذه الأزمة وتقليل حالة الزحام.