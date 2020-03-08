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فن

بعد شائعات إصابتها بـ كورونا.. لطيفة تطمئن جمهورها

الأحد 08/مارس/2020 - 01:40 م
لطيفة
لطيفة
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ماجدة المهدي
شاركت المطربة التونسية لطيفة جمهورها فيديو جديد لها من خلال حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت لطيفة خلال الفيديو وهي تتحدث إلى جمهورها وتطمئنه على صحتها وأنها الآن بخير وكانت تعاني فقط من "إنفلوانزا" بسيطة وأصبحت بصحة جيدة.

وعلقت لطيفة على الفيديو قائلة: "انا بخير والحمدلله .. شكرا لكل اللي سألوا عليا".

وكانت قد سادت حالة كبيرة من الجدل مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفنانة التونسية لطيفة، وارتفاع درجة حرارتها، ما جعل بعض من النشطاء يردد شائعات عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩).

من جهة أخرى، حقق فيديو كليب أغنية "في الأحلام" لـ "لطيفة"، نجاحًا كبيرًا، ووصلت نسبة مشاهداته إلى مليونين و200 ألف بعد 3 أيام فقط من طرحه عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب". 

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