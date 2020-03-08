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أخبار العالم

ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس كورونا في قطر

الأحد 08/مارس/2020 - 01:29 م
ارتفاع عدد المصابين
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في قطر
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قسم الخارجي
سجّلت قطر 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا في قطر إلى 15 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لوافدين، مؤكدة وصول عدد حالات الإصابة إلى 15 حالة.

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وأوضحت الوزارة أنه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة بفيروس كورونا إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام.

وأضافت أنه تم إخضاع كل من كان يشاركهم في السكن للحجر الصحي بما في ذلك فحص كل الأشخاص الذين اختلطوا بالمصابين للتأكد من صحتهم وعدم انتقال العدوى لهم.

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