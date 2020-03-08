AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عليهم حماية أنفسهم.. ترامب يتخلى عن الحكومة الأفغانية لأجل طالبان

الأحد 08/مارس/2020 - 01:44 م
ترامب
ترامب
Advertisements
محمد علي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طالبان قد تتغلب على الحكومة الأفغانية، بعد انسحاب الولايات المتحدة من البلاد، وفقا لصحيفة "ذا نايشن".

يأتي ذلك بعد أيام من حديث ترامب مع نائب زعيم طالبان الملا عبد الغني برادار، حيث ناقشا التطور نحو تحقيق السلام في أفغانستان.

وأضاف ترامب "يجب على الدول أن تعتني بنفسها، يمكنك فقط أن تمسك بيد شخص ما لفترة".

وعندما سئل ترامب عما إذا كان يمكن لطالبان الاستيلاء على السلطة، قال "ليس من المفترض أن يحدث ذلك ، لكن من المحتمل أن يحدث.. لقد ظللنا هناك  20 عامًا ونحن نحميهم، لكن لا يمكننا أن نكون نستمر في حمايتهم مستقبلا، في النهاية سيتعين عليهم حماية أنفسهم".

وقال ترامب إن قدرة الإدارة الأفغانية على حماية نفسها من المقاتلين بعد انسحاب القوات الأمريكية غير معروفة "انا لا اعرف. لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال. "علينا أن نرى ما يحدث".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

ترامب يعلن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان في أفغانستان

أمريكا وطالبان.. تجدد الهجمات رغم التوصل لهدنة.. توقيع مرتقب لاتفاق نهائي ينهي أطول حرب في تاريخ واشنطن

رسميا.. توقيع اتفاق السلام بين واشنطن وطالبان في قطر

بعد توقيع اتفاق مع طالبان.. ترامب: القوات الأمريكية ستبدأ مغادرة أفغانستان من اليوم

اتفاق سلام تاريخي بين الولايات المتحدة وطالبان ينهى أطول حرب في تاريخ أمريكا

ترشيحاتنا

تحسن كبير.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ عماد متعب نجم الأهلي السابق

فيديوجراف.. مجدي يعقوب يحذر النساء من تلك الأعراض

لوقف كورونا.. السعودية توقف الدراسة في إحدى محافظتها بشكل كامل

وزير لبناني سابق يطالب بقصف سد النهضة بالطائرات

جوردي ألبا يهاجم جماهير برشلونة

سفينة جديدة تثير الذعر بسبب كورونا.. 4000 راكب ممنوعون من دخول كاليفورنيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلومبرج: السعودية تخوض حربا نفطية شاملة

وزيرة الصحة: الترصد الوقائى فى مصر كشف «كورونا».. والسياحة آمنة ولا داعي للخوف

بعدسة صدى البلد.. زينة فى أحدث جلسة تصوير لها من الأقصر.. شاهد