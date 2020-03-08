عليهم حماية أنفسهم.. ترامب يتخلى عن الحكومة الأفغانية لأجل طالبان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طالبان قد تتغلب على الحكومة الأفغانية، بعد انسحاب الولايات المتحدة من البلاد، وفقا لصحيفة "ذا نايشن".





يأتي ذلك بعد أيام من حديث ترامب مع نائب زعيم طالبان الملا عبد الغني برادار، حيث ناقشا التطور نحو تحقيق السلام في أفغانستان.





وأضاف ترامب "يجب على الدول أن تعتني بنفسها، يمكنك فقط أن تمسك بيد شخص ما لفترة".





وعندما سئل ترامب عما إذا كان يمكن لطالبان الاستيلاء على السلطة، قال "ليس من المفترض أن يحدث ذلك ، لكن من المحتمل أن يحدث.. لقد ظللنا هناك 20 عامًا ونحن نحميهم، لكن لا يمكننا أن نكون نستمر في حمايتهم مستقبلا، في النهاية سيتعين عليهم حماية أنفسهم".





وقال ترامب إن قدرة الإدارة الأفغانية على حماية نفسها من المقاتلين بعد انسحاب القوات الأمريكية غير معروفة "انا لا اعرف. لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال. "علينا أن نرى ما يحدث".