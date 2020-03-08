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رياضة

ليس الأفضل.. تعرف على تقييم محمد صلاح أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

الأحد 08/مارس/2020 - 01:42 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
حصل النجم المصري محمد صلاح ، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على ثاني أعلى تقييم، خلال مباراة فريقه أمام بورنموث، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإنجليزي.


وسجل محمد صلاح هدفا في فوز ليفربول على بورنموث بنتيجة 2 - 1، ليواصل الريدز اقترابه من معانقة لقب الريدز، بعد غياب 30 عامًا.


وجاء محمد صلاح في المركز الثاني بتقييم 8.5 ، خلف ساديو ماني الذي ساديو ماني صاحب التقييم الأفضل بـ 8.7، بعد تسجيله هدف وصناعة آخر.


ووصل محمد صلاح إلى مباراته رقم 100 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، بعد مشاركته مع أمام بورنموث أمس، السبت.


ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نفطة، بفارق 25 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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