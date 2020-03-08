ليس الأفضل.. تعرف على تقييم محمد صلاح أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

وسجل محمد صلاح هدفا في فوز ليفربول على بورنموث بنتيجة 2 - 1، ليواصل الريدز اقترابه من معانقة لقب الريدز، بعد غياب 30 عامًا.









وجاء محمد صلاح في المركز الثاني بتقييم 8.5 ، خلف ساديو ماني الذي ساديو ماني صاحب التقييم الأفضل بـ 8.7، بعد تسجيله هدف وصناعة آخر.









ووصل محمد صلاح إلى مباراته رقم 100 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، بعد مشاركته مع أمام بورنموث أمس، السبت.