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برلمان

رئيس النواب: الشعب المصري انتصر للمرأة في التعديلات الدستورية

الأحد 08/مارس/2020 - 01:42 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد وماجدة بدوي ومحمود فايد
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه في مثل هذا اليوم من كل عام، الموافق الثامن من مارس،  تحتفل دول العالم باليوم العالمى للمرأة، وذلك للدلالة على الاحترام العام للمرأة، والتقدير والحب لإنجازاتها في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، مؤكدا أن للمرأة المصرية تاريخ طويل من النجاح، فإلى جانب ما حققته من إنجازات في تاريخ مصر القديم والحديث، فهن الآن وزيرات، ونائبات للوزراء، ومحافظات، ورؤساء للمجالس القومية والجهات والهيئات الرقابية، إضافة إلى ذلك فهن الآن في قاعة المجلس بعدد يصل إلى 91 نائبة، يشكلون شعلة نشاط وجد واجتهاد في سبيل أداء المجلس لمهامه المنصوص عليها فى الدستور.

ولفت إلي أن الشعب انتصر للمرأة في التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي تضمنت النص على تخصيص ربع عدد المقاعد في مجلس النواب على الأقل للمرأة، بجانب ربع عدد المقاعد المخصصة لها أيضا في المجالس المحلية.

وأضاف: "لقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المرأة فى جميع المناسبات والمحافل، وعلى تقدير جهودها، مؤكدًا على ذلك في منتدى شباب العالم الذى عقد في العام الماضى عندما قال إن سيدات مصر هن حصن حصين للدولة في كل الفترات التي مرت بها، كما أعلن في شهادة للتاريخ أنه لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة.

مختتما حديثه: "فبإسمكم جميعًا، وبإسمى، نتقدم بالتهنئة بهذه المناسبة لجميع سيدات العالم بوجه عام، وللمرأة المصرية، الأم والأخت والزوجة والإبنة، بوجه خاص".
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