بالأسماء.. وزير التعليم العالي يجدد لعدد من مديري جامعة الفيوم

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من القرارات الوزارية الخاصة بتجديد تعيين عدد من مديري العموم بجامعة الفيوم.





وبحسب بيان، الأحد، أصدر رئيس الجامعة قرارا رقم (776) بتاريخ 2020/3/2 بتجديد تعيين هشام رجب عبد الفتاح جيره، في وظيفة مدير عام رعاية الشباب بجامعة الفيوم لمدة عام ينتهي في 2021/1/25.





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كما أصدر الوزير القرار رقم (820) بتاريخ 2020/3/4 بتجديد تعيين عمرو عبد الفتاح محمود محمد عبد المجيد في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بجامعة الفيوم لمدة عام ينتهي في 2021/1/20.





وذكر رئيس جامعة الفيوم أن الترقيات مستمرة وفى توقيتاتها دون اى تأخير سواء لأعضاء هيئة التادريس أو الجهاز الادارى بجميع كليات جامعة الفيوم.