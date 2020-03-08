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رياضة

سحر رادس تحول إلى تراب.. مباراتان لا تكفيان لصعود الأندية التونسية

الأحد 08/مارس/2020 - 02:24 م
ملعب الأوليمبي برادس
ملعب الأوليمبي برادس
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القسم الرياضى
تأهل الوداد البيضاوي المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في إقصاء النجم الساحلي التونسي وخطف بطاقة الصعود من قلب ملعب رادس أمام جماهير فريق سوسة.

هدف واحد في شباك الوداد لم يكن كافيا حتى يتأهل النجم الساحلي، ليودع الفريق التونسي البطولة بعد 24 ساعة من خروج مواطنه الترجي من الملعب ذاته وبنفس النتيجة أمام الزمالك المصري.

فأصبح سحر ملعب رادس الذي كان يتقوى به أندية تونس الخضراء تحول إلى تراب لا قيمة له ولا يشفع لغيره، بعدما كان هذا الملعب قوة نادي الترجي التونسي الذي توج عليه ببطولتين لدوري أبطال إفريقيا للعامين الماضيين على التوالي، وذلك على حساب النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي على الترتيب.

وبنفس الأمر لفريق النجم الساحلي الذي تحول إلى ملعب رادس بدلا من ملعب سوسة ليتخذ نفس مسار شقيقه الترجي التونسي، ويكرر الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث بدأ البطولة على هذا الملعب واستطاع هزيمة النادي الأهلي عليه بنتيجة 1-0 ، لكنه يودع هذه البطولة على يد مدربه السابق الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

ومن المنتظر أن يلتقي النادي الأهلي مع فريق الوداد المغربي، ونادي الزمالك مع فريق الرجاء المغربي في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا العام.

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