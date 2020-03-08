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حوادث

النيابة الإدارية: 5 سيدات تولوا رئاستها منذ إنشائها

الأحد 08/مارس/2020 - 03:13 م
النيابة الادارية
النيابة الادارية
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جودت عيد :
تعد النيابة الإدارية هى الهيئة القضائية الوحيدة التى بدأت تعيين المرأة قاضية منذ نشأتها، بل وتعتبر النيابة الادارية هى الهيئة القضائية الوحيدة التى تولى رئاستها 5 سيدات على مدار تاريخها  منذ نشأتها، ضمن 29 رئيسًا تولوا رئاستها .

وتعد المستشارة هند طنطاوى، أول سيدة تترأس الهيئة بل وأول سيدة تترأس هيئة قضائية فى مصر، وتولت رئاستها لمدة عامين خلال الفترة ما بين سبتمبر 1998 وحتى يونيو 2000.

وعقب بلوغ المستشارة هند سن التقاعد، تولت خلفًا لها المستشارة ليلى جعفر، لمدة سنة واحدة خلال الفترة من يوليو 2000 وحتى بلوغها سن التقاعد في يونيو 2001.

وجاءت المستشارة رشيدة فتح الله، لتكون المرأة الثالثة التى تولت رئاسة الهيئة لمدة قاربت من شهرين، لتكون المستشارة فريال قطب خلفًا لها.

 وأدت المستشار فريال قطب، اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية، كرئيس لهيئة النيابة الإدارية، فى 16 سبتمبر 2017، وتلتها المستشارة  أماني محمد بدر الدين الرافعي  والتى حلفت اليمين فى 1 يوليو 2018.

وكشفت إحصائيات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن 43% من أعضاء النيابة الإدارية من الإناث ،لكن فى السنوات الاخيرة تخطى عدد النساء الرجال فى هيئة النيابة الإدارية . 
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