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حوادث

محمود توفيق مهنئا وزير الدفاع ورئيس الأركان: ستظل تضحيات شهدائنا محفورة فى وجدان المصريين

الأحد 08/مارس/2020 - 02:15 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

جاء في البرقية: "بكل معانى التقدير والاعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد .. أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن أصدق مشاعر الإعزاز وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد .. ستظل بطولات وتضحيات شهدائنا الأبرار فى شتى مواقع العمل وميادين الكفاح والنضال الوطنى .. محفورة فى وجدان الأمة المصرية تُجسد للأجيال المتعاقبة وسام عزة وفداء وملحمة كفاح وعطاء .. تبقى على مر العصور شاهدة على شرف البطولة والصمود، حفظ الله مصرنا الغالية آمنةً مطمئنةً عزيزةً أبية .. ولتبقى جيشًا وشرطة وشعبًا فى رباط إلى يوم الدين .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير" .

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" .

جاء بها : "يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، أن أبعث لسيادتكم بأصدق مشاعر الفخر والإعتزاز بقواتنا المسلحة الباسلة مهد التضحيات وعرين الأبطال .. راجيًا المولى عز وجل أن يبارك ويسدد خطاكم وأن يحفظ بفضله أبطالنا فى شتى مواقع العمل الوطنى، ويرحم شهدائنا الأبرار إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير وكل عام وسيادتكم بخير ".

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