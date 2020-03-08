تفاصيل المائدة المستديرة لـ أورنج مصر بشأن تقرير جودة الخدمة

نظمت أورنج مصر دائرة مستديرة ضمت عددًا من محررى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفريق الـ it والاعلام بالشركة لمناقشة بعض الأمور الخاصة بنتائج الشركة التى أعلنها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى آخر تقرير له.

وأشاد المتحدثون بالمائدة المستديرة بالمجهود المبذول من قبل الجهاز القومى للاتصالات فى هذا الصدد والذى من شأنه لفت نظر الشركات العاملة بالسوق المصرية لأى من نقاط الضعف للعمل عليها بما يفيد العملاء ونفس الأمر للفت النظر أيضًا الى نقاط القوة للاستمرار عليها .

وناقشت المائدة كيفية قراءة مثل هذا التقرير بشكل مبسط ويصل بسهولة للعملاء فهم اولا واخيرا هم المقصد الاساسى والذى تتمحور خلاله اعمال جميع الشركات.

وشرح المختصون كيف نجحت اورنج فى ان تكون الافضل دائما فى خدمات الداتا وكيف صححت من بعض الملاحظات لتكون فى المقدمة على جميع المستويات .

كما تناولت المائدة بعض الاجابات على استفسارات المشاركين من حيث تقنيات عمل الشبكات ومعايير العمل على تطويرها وغيرها من الأمور فى هذا الصدد.