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برلمان

برلمانية في "يوم الشهيد": بطولاتهم وتضحياتهم ستظل على جبين كل مصري

الأحد 08/مارس/2020 - 03:12 م
النائبة شادية ثابت
النائبة شادية ثابت
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فريدة محمد
تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بالتهنئة للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد، مشيرة إلى أن القوات المسلحة قدمت تضحيات عديدة لتراب هذا الوطن، وتخصيص يوم للاحتفال بيوم الشهيد، تقديرا وعرفانا بجميل هؤلاء الشهداء لاستمرار هذا الوطن، واستكمال قاطرة التنمية. 

وأشارت ثابت، في بيان، الأحد، أن بطولات وتضحيات شهداء القوات المسلحة الأبرار سيذكرها التاريخ، وستكون على جبين كل مصري يتفاخر ويتباهى بعظمة جيشه والتضحيات التي يقدمها بدون مقابل فداءا لتراب هذا الوطن وحماية أمنه واستقراره. 

ولفتت إلى أن تلك البطولات وسلسلة الكفاحات المستمرة التي تسطرها القوات المسلحة محفورة في وجدان الشعب المصري وستظل وسام عزة، وفداء، لتسطير أبهى معاني الكفاح والعطاء، والاستشهاد في سبيل رفعة الوطن الغالي.

وذكرت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لأسر هؤلاء الشهداء، وعناية بالغة لتوفير حياة كريمة لهم، تليق بعظمة أبنائهم، وتوصيل رسالة تقدير من الدولة المصرية لهؤلاء الشهداء.
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