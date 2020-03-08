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ديني

علي جمعة يحذر: المرأة مظلومة.. وهذه أسباب ظلمها.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 03:16 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشريعة قالت النساء شقائق الرجال وكلمة إنسان في اللغة واحدة ولا يوجد فيها مذكر ولا مؤنث، والذي يطلق دعوات تدعو لتعدى حدود الله لن يفلح في الدنيا أو في الآخرة والنبي كان يقول" خياركم خياركم لأهله".


وأضاف جمعة، خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" أن المرأة والرجل كلاهما مكلف وعلى حد سواء، وكلاهما مطلوب منه التوبة والتكليف والمساواة، لكن هناك ظلما كبيرا للمرأة والعلماء عبر التاريخي يبحثون عن محاولة إزالة هذه المظالم للحفاظ على العدالة التي أمرنا الله تعالى بها، ومن يحرم المرأة من الميراث من موجبات دخول جهنم .


وأشار إلى أن المرأة بصفة عامة مظلومة، والسبب تراكمات ثقافية من رغبات وشهوات من مواقف خسيسة جعلت في المجتمع المرأة الغارمة والمعيلة والضعيفة والمريضة، لكن نحاول أن نضع لها علاجا وأمرنا الله بالعدل والرحمة والجمال والسعادة. 

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