ننشر تفاصيل اجتماع الاتحاد الآسيوي لحسم مصير تصفيات المونديال ودوري الأبطال





وقال القاسم في تصريحات تليفزيونية:" الاتحاد الآسيوي سيصدر قرارا، غدا الاثنين بشأن مصير تصفيات كأس العالم، بعد التشاور مع الفيفا".





وأضاف القاسم: بالنسبة لدوري أبطال آسيا الصورة غير واضحة حتى الآن، لكن هناك خططا بديلة، في حال تم تأجيل الجولة الرابعة، بحيث ينتهي دور المجموعات، قبل منتصف شهر يونيو المقبل.





وكان الاتحاد الآسيوي، أعلن تأجيل مباريات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا، بسبب فيروس كورونا.

كشف إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن كواليس اجتماع الاتحاد بمدينة دبي الإماراتية، اليوم، الأحد، لحسم مصير مباريات تصفيات كأس العالم 2022، وبطولة كأس آسيا 2023.