AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ننشر تفاصيل اجتماع الاتحاد الآسيوي لحسم مصير تصفيات المونديال ودوري الأبطال

الأحد 08/مارس/2020 - 02:22 م
الاتحاد الآسيوي
الاتحاد الآسيوي
Advertisements
محمد السعيد
كشف إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن كواليس اجتماع الاتحاد بمدينة دبي الإماراتية، اليوم، الأحد، لحسم مصير مباريات تصفيات كأس العالم 2022، وبطولة كأس آسيا 2023.

وقال القاسم في تصريحات تليفزيونية:" الاتحاد الآسيوي سيصدر قرارا، غدا الاثنين بشأن مصير تصفيات كأس العالم، بعد التشاور مع الفيفا".

وأضاف القاسم: بالنسبة لدوري أبطال آسيا الصورة غير واضحة حتى الآن، لكن هناك خططا بديلة، في حال تم تأجيل الجولة الرابعة، بحيث ينتهي دور المجموعات، قبل منتصف شهر يونيو المقبل.

وكان الاتحاد الآسيوي، أعلن تأجيل مباريات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا، بسبب فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يهدد دوري أبطال آسيا.. تعرف على السبب

كورونا يضرب البطولة الآسيوية ويؤجل مباريات لـ أبريل المقبل

تأجيل مواجهة القادسية الكويتي وظفار العماني في كأس الاتحاد الآسيوي بسبب كورونا

بسبب كورونا.. تأجيل مباراتي الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا

إجراء احترازي.. 4 بطولات عالمية وأوليمبية تواجه شبح التأجيل

إقامة دورة رياضية مجمعة.. 5 مقترحات من الاتحاد الآسيوي للتغلب على كورونا

ترشيحاتنا

تطور جديد في قضية اعتقال رونالدينو في باراجواي.. تعرف على ثروته !

كنت عايز أنتقم.. شاب يعترف بإشعال النيران فى منزل خاله وقتل زوجته وبنتيها

مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

اشتري نيسان صني 2020 nissan sunny و احصل علي واحدة مجانا .. صور

سوبارو subaru تعلن تخفيض أسعارها في مصر.. صور

وظائف خالية في وحدة شهادة النيل الدولية.. اعرف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف لغز العثور على عظام بشرية بحائط واحدة من أقدم كنائس العالم.. صور

بلومبرج: السعودية تخوض حربا شاملة بسبب النفط

وزيرة الصحة: الترصد الوقائى فى مصر كشف «كورونا».. والسياحة آمنة ولا داعي للخوف