AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

زراعة النواب توافق على 17 مادة جديدة بقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

الأحد 08/مارس/2020 - 03:14 م
الثروة السمكية
الثروة السمكية
Advertisements
محمود فايد
وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على ١٧ مادة جديدة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل عدد المواد التي وافقت عليها اللجنة نحو ٤٧ مادة من أصل ٦٩ مادة إجمالى عدد مواد مشروع القانون. 
 
ووافقت اللجنة على المواد من رقم ٣٠ الى رقم ٤٨، بعد إدخال بعض تعديلات على بعضها، عدا المادة ٣٨ التي قررت اللجنة أرجاء مناقشتها لحين إعادة صياغتها مرة أخرى. 

وتحظر المادة ٣٠ من مشروع القانون، القاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية والبترولية ومخلفات ونفايات السفن وفضلات المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة في المياه المصرية. 

 كما تحظر المادة ٣١ ، إلقاء أو وضع أجسام صلبة تعوق الصيد في المناطق المخصصة لذلك، وحظرت المادة ٣٢ إدخال أي كائنات مائية أجنبية الى البلاد دون ترخيص. 

وكذلك حظرت المادة ٣٣ ، صيد أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية إلا بتصريح من الجهة الإدارية. 

كما نظمت المادتين ٣٤ و ٣٥ من مشروع القانون إجراءات البحوث العلمية والإحصاء المتعلقة بالصيد. 

وألزمت المادة ٣٦ بوجود بطاقة صيد لكل من يقوم بالصيد وفقا للاشتراطات المعلنة من الجهة الإدارية، كما حظرت المادة ٣٩ قيام مراكب النزهة بالصيد، وكذلك حظرت المادة ٤٠  قيام المراكب الأجنبية الصيد في المياه الإقليمية

وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة ٤٣ المتعلقة بضرورة ثبوت صلاحية مركب الصيد قبل صدور الرخصة له، وأضافت اللجنة فقرة " مع عدم الإخلال بما ورد بالأحكام الواردة باى قانون اخر ".
 
وحظرت المادة ٤٤ تشغيل مركب برخصة مركب اخر، وحددت المادة ٤٥ إجراءات صدور بدل فاقد للرخصة المفقودة. 

أجازت المادة ٤٨ الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك إقامة مراكز تجميع الأسماك في مناطق استخراجها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زراعة البرلمان توافق مبدئيا على قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

زراعة البرلمان: لجنة مصغرة للتوافق على مواد قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

زراعة البرلمان: تشديد عقوبة تلوث البحريات

زراعة النواب تستمع لممثلي الحكومة بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. مطالبات بتحديد جهة اختصاص مراقبة حركة الصيد

زراعة البرلمان توافق على مواد الإصدار بقانون حماية وتنمية البحيرات

زراعة البرلمان توافق على إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

ترشيحاتنا

كشف لغز العثور على عظام بشرية بحائط واحدة من أقدم كنائس العالم.. صور

رسمياً.. البدري يعلن ضم 4 محترفين لمواجهة توجو

أول تعليق رسمي عن العثور على أسحار مربوطة بأستار الكعبة.. فيديو

لوقف كورونا.. السعودية توقف الدراسة في إحدى محافظتها بشكل كامل

سفراء دول غربية يؤدون اليمين أمام الملك سلمان

الفرح تحول لـ جنازة.. شقيق العروس دهس عائلة العريس بسيارة الزفاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نقله إلى المستشفى.. تعرف على مرض عماد متعب

طريقة تحضير القهوة الفرنسية.. 4 نكهات بطريقة الكافيهات

أسعار تويوتا toyota اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور