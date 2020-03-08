زراعة النواب توافق على 17 مادة جديدة بقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على ١٧ مادة جديدة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل عدد المواد التي وافقت عليها اللجنة نحو ٤٧ مادة من أصل ٦٩ مادة إجمالى عدد مواد مشروع القانون.

ووافقت اللجنة على المواد من رقم ٣٠ الى رقم ٤٨، بعد إدخال بعض تعديلات على بعضها، عدا المادة ٣٨ التي قررت اللجنة أرجاء مناقشتها لحين إعادة صياغتها مرة أخرى.





وتحظر المادة ٣٠ من مشروع القانون، القاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية والبترولية ومخلفات ونفايات السفن وفضلات المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة في المياه المصرية.





كما تحظر المادة ٣١ ، إلقاء أو وضع أجسام صلبة تعوق الصيد في المناطق المخصصة لذلك، وحظرت المادة ٣٢ إدخال أي كائنات مائية أجنبية الى البلاد دون ترخيص.





وكذلك حظرت المادة ٣٣ ، صيد أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية إلا بتصريح من الجهة الإدارية.





كما نظمت المادتين ٣٤ و ٣٥ من مشروع القانون إجراءات البحوث العلمية والإحصاء المتعلقة بالصيد.





وألزمت المادة ٣٦ بوجود بطاقة صيد لكل من يقوم بالصيد وفقا للاشتراطات المعلنة من الجهة الإدارية، كما حظرت المادة ٣٩ قيام مراكب النزهة بالصيد، وكذلك حظرت المادة ٤٠ قيام المراكب الأجنبية الصيد في المياه الإقليمية





وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة ٤٣ المتعلقة بضرورة ثبوت صلاحية مركب الصيد قبل صدور الرخصة له، وأضافت اللجنة فقرة " مع عدم الإخلال بما ورد بالأحكام الواردة باى قانون اخر ".

وحظرت المادة ٤٤ تشغيل مركب برخصة مركب اخر، وحددت المادة ٤٥ إجراءات صدور بدل فاقد للرخصة المفقودة.





أجازت المادة ٤٨ الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك إقامة مراكز تجميع الأسماك في مناطق استخراجها.