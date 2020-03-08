رئيس جامعة الفيوم يفتتح المؤتمر الدولي الثاني لكلية التربية للطفولة المبكرة

شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم يرافقه الأستاذ الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بدء فعاليات المؤتمر الدولي الثاني ( رؤى مستقبلية للطفولة المبكرة ) والذى تنظمه كلية التربية للطفولة المبكرة يومي 8،9/3/2020 برئاسة الأستاذ الدكتور صفاء أحمد محمد عميد الكلية ورئيس المؤتمر والأستاذ الدكتور إكرام مجاور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر وذلك بحضور عدد من السادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإعلاميين والطلاب .





عبر أ.د أحمد جابر شديد عن سعادته بالجهد المبذول في تنظيم فعاليات المؤتمر مؤكدًا على أهمية المؤتمر خاصة لما يتضمنه من موضوعات تشمل تنشئة وتربية الطفل وتأهيله في ظل مستجدات الفترة الحالية التي تشهد تطورا كبيرا في كافة المجالات





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وأضاف رئيس الجامعة أن كلية التربية للطفولة المبكرة من أوائل الكليات بالجامعة الحاصلة على الاعتماد ولذلك دلالة على خطواتها الثابتة نحو التطور والتميز مبشرًا طالبات الكلية بتسليم المبنى الجديد للكلية خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من التجهيزات الداخلية .





مشيرًا إلى أن الجامعة خلال الفترة الماضية خاضت مرحلة من التطوير الشامل على كافة الأصعدة أدت إلى تقدم الجامعة في أحد التصنيفات العالمية 1000 مركز أكاديمي وتقدمت في التصنيف المحلي للجامعات المصرية لتحتل المركز 12 حاليًا متقدمة 7 مراكز بعد أن كانت في المركز 19 محليًا.





وأضاف أن النهضة الكبيرة التي تشهدها الجامعة سوف تشمل خلال فترة ليست بالطويلة إنشاء جامعة الفيوم الدولية بالفيوم الجديدة لتضاف إلى خطى الجامعة الثابتة نحو التطور والتقدم العلمي والأكاديمي على المستوى المحلي والدولي لتحقيق جزء من رؤية التنمية المستقبلية لمصر 2030 .





كما وجه أ.د محمد عيسى بخروج المؤتمر بتوصيات حديثة تكون مواكبة لمتطلبات العصر مشيرًا إلى خطورة المرحلة العمرية التي تتبناها الكلية وهي تربية النشء فيجب الاهتمام ومراعاة ما يستوعبه عقل الطفل وما يعرض عليه من مخرجات .





ومن جانبها أشادت أ.د صفاء أحمد عميدة الكلية بتعدد الجهات و الجامعات المصرية والدولية المشاركة في المؤتمر مما سيكون له بالغ الأثر في إنجاح المؤتمر لوضع رؤى مستقبلية للكلية خاصة بعد حصول الكلية على مشروع دعم التميز من وزارة التعليم العالي مؤكدة على خروج المؤتمر بتوصيات وأبحاث تخدم المجتمع وتواكب العصر.





وقالت أ.د إكرام مجاور وكيلة الكلية أن الكلية تعمل جاهدة على تحقيق التميز لطالباتها من خلال رؤية طموحة لإعداد الخريجات وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل كما تعمل الكلية على تحفيز الباحثين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في تنفيذ هذه الرؤية .





وعلى هامش المؤتمر افتتح أ.د أحمد جابر شديد معرض الوسائل التعليمية لطالبات الكلية كما قام بإهداء دروع التكريم للمشاركين بالمؤتمر.