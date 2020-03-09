لم يشفع له عصام الحضري.. مركز شباب كفر البطيخ يعاني الإهمال.. شاهد

اعتقد شباب مركز كفر البطيخ التابع لمحافظة دمياط، أن إطلاق اسم حارس مرمى منتخب مصر الأسبق عصام الحضري، على مركز شباب كفرالبطيخ ، سيكون سببا في نقل المركز للصفوف الأولى بين مراكز شباب المحافظة.





مبنى المركز مكون من دور واحد، وملعب كرة قدم ترابي، وملعب خماسي "بلاط"، وتم تأسيسه عام 1991، ويحمل رقم إشهار 4 لنفس العام".. و مؤخرا تم إطلاق اسم الحضري على مركز شباب كفرالبطيخ ، نظرا لجهوده في مجال كرة القدم وحصوله مع المنتخب على بطولة كأس الامم الافريقية، وكونه ابن مركز كفرالبطيخ.





وتعد مدينة كفر البطيخ من أشهر مدن محافظة دمياط واقترن اسمها بالرياضة لكونها مسقط رأس عصام الحضري، ورغم ذلك تعانى من عدم وجود مراكز للشباب داخل قراها وأغلب تلك القري يفتقد شبابها وجود مركز شباب خاص بكل قرية باستثناء مدينة كفر البطيخ التى بها مركز شباب مساحته صغيرة .. و أصبح المركز مهمل ومأوى لمتعاطى المواد المخدرة بعد أن كان المركز ملتقى للأطفال والكبار من محبي اللعب والرياضة.





"نقص الموارد وضعف الإمكانيات "

يعانى أهالي مدينة كفر البطيخ التابعة لمحافظة دمياط، من إهمال المسئولين لمركز الشباب بالمدينة، الذي تبلغ مساحته حوالى 4 أفدنة، ونقص موارده، وضعف تأمينه، وجاء اختيار الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط السابق ،لمركز شباب كفرالبطيخ لاطلاق اسم الحضري عليه ، تلبية رغبة الدمايطة في تكريم عصام الحضري، الا انه قوبل بحالة من والغضب نتيجة لاختياره أسوأ مركز شباب على مستوى المحافظة لاطلاق اسم الحضري، نظرا لعدم تأهيل المركز ، وسوء البنية التحتية.



