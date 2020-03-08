فتش عن المرأة.. شرطة نيويورك تعلن سبب الاعتداء على فتاة.. صور

تداول رواد التواصل الاجتماعي أمس، السبت، مقاطع فيديو لاعتداء وحشي على فتاة في شوارع نيويورك.





وغضب الكثير من رواد التواصل الاجتماعي من ذلك المشهد المؤسف.





ووفقًا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على 5 شباب من الذين التقطتهم الكاميرات وقت المشاجرة في الشارع أمس.





وحسب ما ورد في تحقيقات الشرطة، فإن الأمر لم تكن بدايته في تلك المشاجرة، بل إن هؤلاء الشباب قاموا بضرب الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو بسبب اعتدائها على صديقتهم في المدرسة فقرروا الانتقام منها.





جدير بالذكر أن التحقيقات أشارت إلى أن هؤلاء الشباب سرقوا كل ما تملك الفتاة من نقود وهاتفها وكروت الائتمان وحتى حذاءها.