AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فتش عن المرأة.. شرطة نيويورك تعلن سبب الاعتداء على فتاة.. صور

الأحد 08/مارس/2020 - 03:10 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي أمس، السبت، مقاطع فيديو لاعتداء وحشي على فتاة في شوارع نيويورك.

وغضب الكثير من رواد التواصل الاجتماعي من ذلك المشهد المؤسف. 

ووفقًا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على 5 شباب من الذين التقطتهم الكاميرات وقت المشاجرة في الشارع أمس. 

وحسب ما ورد في تحقيقات الشرطة، فإن الأمر لم تكن بدايته في تلك المشاجرة، بل إن هؤلاء الشباب قاموا بضرب الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو بسبب اعتدائها على صديقتهم في المدرسة فقرروا الانتقام منها. 

جدير بالذكر أن التحقيقات أشارت إلى أن هؤلاء الشباب سرقوا كل ما تملك الفتاة من نقود وهاتفها وكروت الائتمان وحتى حذاءها. 
فتش عن المرأة.. شرطة نيويورك تعلن سبب الاعتداء على فتاة.. صور
فتش عن المرأة.. شرطة نيويورك تعلن سبب الاعتداء على فتاة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجرم مجنون ولحظات مرعبة.. لحظة اختطاف فتاة من مترو نيويورك | فيديو

مزقوا ملابس الفتاة.. تحرش جماعي في المنصورة مع بداية السنة الجديدة.. صور

فيديوجراف| فتاة المنصورة تكشف أسرار فيديو التحرش الجماعي

يقظة الشرطة بالمطرية تحبط مشاجرة بالأسلحة بين أهالي المنطقة بسبب فتاة

النيابة تطلب التحريات بعد إحباط مشاجرة بالأسلحة بين أهالي المطرية بسبب فتاة

بـ نيويورك المتحضرة.. اعتداء جماعي على فتاة في الشارع

ترشيحاتنا

وفاة جديدة بفيروس كورونا في العراق

عملية جراحية عاجلة لـ حسين الشحات نجم الأهلي

ارتفاع جديد لـ سعر الدولار فى 6 بنوك بمصر

بعد فوز السورى محمد إسلام رميح .. هجوم شرس على ذا فويس كيدز .. فيديو وصور

سعر الذهب اليوم الأحد 8-3-2020

احذر .. تقبيل القطط والكلاب يسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نقله إلى المستشفى.. تعرف على مرض عماد متعب

طريقة تحضير القهوة الفرنسية.. 4 نكهات بطريقة الكافيهات

أسعار تويوتا toyota اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور