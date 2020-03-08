محافظ الدقهلية يكرم عددا من النماذج المشرفة للمرأة والشباب

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم احد الشباب من مدينة بلقاس وهو رامي السيد الشحات ويعمل سائق بأحد شركات إنتاج الدواجن لعثوره علي مبلغ مالي قدره 74 الف جنيه أثناء سيره بأحد الشوارع وقام بالبحث عن صاحب هذا المبلغ والذي تبين أنه لأحد الجمعيات الخيرية.





جاء ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكريم كافة النماذج المشرفة من الشباب والمرأة العاملة التي تتحمل عبئ اسرتها





كما كرم " مختار " نموذجًا من النماذج المشرفة للمرأة المصرية وهي بوسي سعد رمضان والملقبة " قاهرة الحديد " والتي تعمل في إحدى ورش الحدادة بسوق الحدادين بمدينة المنصورة لتستطيع الإنفاق علي أسرتها المكونة من 11 فردا وتقوم بتسديد ديون والدها.





ووجه المحافظ لمدير عام التنمية البشرية الدكتورة هدي بلاط بتقديم المساعدة الكاملة لها عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية في زواج اختها الصغرى .





وقام المحافظ بتكريم نموذجًا آخر للمرأة المصرية وهي نوال احمد موافى والملقبة " ماركة مسجلة " والتي تعمل في محل والدها لإصلاح كاوتش السيارات منذ أكثر من 36 عامًا بعد وفاة والدها حتي تستطيع الإنفاق علي أسرتها.



