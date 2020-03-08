بعد دعواتها للتمرد.. فُوز العتيبي تنقلب على الحركة النسوية.. فما القصة؟

أثارت الناشطة النسوية السعودية فوز العتيبي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما وجهت انتقادات حادة للحركة النسوية.





وانقلبت الناشطة السعودية التي كانت دائما تدعو إلى التمرد على تقاليد المجتمع الشرقي، على الحركة النسوية، واتهمت تلك الحركات باستغلال الفتيات البريئات والتعامل معهن كالعاهرات، على حد قولها.





وحذرت العتيبي الفتيات من الالتحاق بمثل هذه الجمعيات النسوية "البريئات ابعدوا عن مخلفات النسوية والليبرالية اللي يبغون يسحبونك معهم لشلة"، ضاربة المثل برهف القنون "خذوا العبرة من رهف اللي جربتهم وشافت حقيقتهم لا تعتبرون من أنفسكم".





وكانت العتيبي نشرت سابقا عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو برفقة زوجها في منطقة ثلجية، ترقص على أنغام أغنية للفنان المصري عمرو دياب.





وأدت فوز العتيبي وصلة رقص أمام زوجها الذي كان يُوثق الفيديو، وذلك على أغنية "اللي عنده ضحكة زي ديا".





وعلقت على الفيديو قائلة: "صباح الأجواء الحلوة والناس اللي تدلع نفسها بنفسها".





كما أثارت الجدل في تغريدة سابقة لها، بعدما تحدثت عن ندمها لعدم وضع بند يمنع زوجها من الزواج عليها بعد وفاتها.





وقالت: "الصدق إني تعبانة وحرارتي مرتفعة وأحس إني بموت، خصوصًا إن إيران جنبنا وكورونا انتشر فيها وأكثر شي مخوفني إذا مت أحمد يتزوج عليّ، ندمانة إني ما كتبت الشرط في الحياة أو الموت".