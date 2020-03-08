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6 سجون للنساء و18 ألف معتقلة.. خبير يكشف جرائم أردوغان في اليوم العالمي للمرأة.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 03:17 م
انتهاكات أردوغان
انتهاكات أردوغان للمرأة التركية
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فرح علاء الخولي

قال أسامة عبدالعزيز، متخصص في الشأن التركي، إن ظاهرة القمع أصبحت أسلوب حياة يتبعه النظام الأردوغاني، وأصبح لا يسلم من هذه السياسة أي مواطن تركي حتى المرأة التركية.


وتابع أسامة عبد العزيز، خلال حواره على "اكسترا نيوز"، أن  النظام التركي سجل أعلى معدلات على مستوى المنطقة في الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة، فمنذ الانقلاب الوهمي الذي تعرض له أردوغان أصبحت السجون التركية تكتظ بحوالي 18 ألفا من النساء المعتقلات.


وأضاف أنه في عام 2019 فقط تم قتل أكثر من 430 امرأة بسبب التعذيب داخل السجون التركية، وكذلك على الأطفال فهناك أكثر من 800 طفل تعرضوا لعقوبة لا ذنب لهم فيها.


وأوضح أن أردوغان يطلق عليه "كاره النساء الأول" في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هناك 6 سجون للسيدات في تركيا وعندما تفاقم عدد السيدات في السجون أدخل السيدات مع الرجال في سجون مشتركة، وتتعرض لكثير من الانتهاكات في هذه السجون من اغتصاب واعتداءات سواء من الرجال المسجونين أو من رجال أردوغان.

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