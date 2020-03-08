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محافظات

محافظ كفرالشيخ يزور المقر الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي .. صور

الأحد 08/مارس/2020 - 03:42 م
محافظ كفرالشيخ يتفقد
محافظ كفرالشيخ يتفقد المقر الرئيسي لشركة مياه الشرب
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، المقر الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية. 

وبحسب بيان، الأحد، شملت جولة محافظ كفرالشيخ، الخط الساخن " 125 " لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من تحقيق خدمة متميزة وجودة عالية في مجال إنتاج مياه شرب نقية ذات جودة عالية ومواصفات ومعايير دولية قياسية، فضلًا عن تفقده تقارير نتائج المكالمات المسجلة، وذلك لضرورة الاهتمام بتطوير منظومة الخط الساخن لظهورها بشكل حضاري لائق بالقطاع لتقديم الخدمة للمواطنين بالسرعة والكفاءة المطلوبة. 

وتفقد محافظ كفرالشيخ، المعمل المركزي لمياه الشرب، ويضم " معمل الوحدة العام، ومعمل غير العضوية، ومعمل العضوية، ومعمل ميكروبيولوجي، ومعمل جمع العينات، وإدارة الجودة، ووحدة التكويد "، مشددًا باستمرار تحليل العينات وضمان جودة المياه طبقًا للمعدلات العالمية.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، محطة الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة نجحت في الاستغناء عن الكهرباء في تشغيل المعدات والأجهزة والإنارة بالمقر الرئيسي للشركة من خلال استخدام الطاقة الشمسية. 

ومن جانبه قال المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، أن الشركة هي الأولى التي نفذت تلك التجربة بعموم المحافظة، بالإضافة إلي توليد البيوجاز والغاز من مخلفات الصرف الصحي بمحطة الصرف الصحي بسخا، وذلك لاستغلال تلك الطاقة في تشغيل مولد المحطة واضاءتها والاستغناء عن الكهرباء بها.
محافظ كفرالشيخ يزور المقر الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي .. صور
محافظ كفرالشيخ يزور المقر الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي .. صور
محافظ كفرالشيخ يزور المقر الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي .. صور
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