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برلمان

اليوم.. شباب الوفد يحتفل بالعيد السنوي لثورة 1919

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:01 ص
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
تنظم اللجنة النوعية لشباب حزب الوفد، اليوم الإثنين احتفالًا بالعيد السنوى لثورة 1919 ومرور 101 عام على اندلاع أعظم ثورات مصر، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد.

وقال محمد فؤاد عبد المجيد، سكرتير مساعد الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، إن الاحتفال يبدأ بزيارة بيت الأمة، وضريح الزعيم سعد زغلول، ويتقدم الزيارة المستشار بهاء أبوشقة رئيس الوفد، وقيادات الحزب، وأعضاء الوفد وشبابه، ثم يلتقى رئيس الوفد بشباب الحزب فى لقاء مفتوح بالمقر الرئيس للوفد بالدقى، حيث يجرى حوارًا مفتوحًا بين رئيس الوفد وأبنائه من الشباب.

كما يتم تنظيم لقاء حول الثورة مقدماتها ونتائجها، يتحدث فيها عدد من الكتاب والمثقفين.
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