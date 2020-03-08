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توك شو

فقط في تركيا.. سجون مشتركة للرجال والنساء.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال أستاذ التاريخ جلال الزناتي، إن النظام القمعي التركي يعرض المرأة والأطفال والشباب بالجامعات للقمع، لافتًا إلى أن النظام التركي سجل أعلى المعدلات في الانتهاكات التي حدثت للمرأة. 

وأضاف أستاذ التاريخ، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ الانقلاب الوهمي الذي تعرض له رجب طيب أردوغان حشد حوالي 18 ألف سيدة بالمعتقلات واتهمهم بانتماءاتهم لأحد الحركات، كما قتلت أكثر من 400 امرأة داخل السجون. 

وتابع أن أردوغان لا يمتلك أي أدلة ضد النساء المعتقلات، كما أن النظام التركي أصولي متشدد وكاره النساء، مؤكدًا أنه يطلق على أردوغان لقب " كاره النساء الأول". 

وأشار إلى أن عدد السجون التي خصصها أردوغان للنساء كثيرة في تركيا، مضيفًا أن هناك العديد من السيدات مسجونون بصحبة أطفالهم. 

وأوضح أن هناك أكثر من 800 طفل بالسجون مع أبنائهم، حتى أن السيدات اللاتي يزرن أزواجهن يتم إلقاء القبض عليهم، كما أنهم يتم سجن السيدات مع الرجال في سجون مشتركة نظرًا لزيادة العدد. 
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