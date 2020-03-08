كورونا يقتل الإيرانيين في الشوارع بطريقة شرسة.. فيديو

تسود حالة من الذعر في شوارع المدن الإيرانية بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين إيرانيين يحتضرون في الخلاء بعد أن افترسهم فيروس كورونا . إيرانيين













وتستعرض الفيديوهات المنتشرة المصابين الإيرانيين بفيروس كورونا الغامض وهم يتساقطون في الشوارع بعد إصابتهم بالمرض القاتل.





ووفقا لأحد الفيديوهات المتداولة، يزعم أنه من مدينة زاهدان، وتقع شرق الحدود الإيرانية مع باكستان وأفغانستان، رجلا من كبار السن مصاب بكورونا، يرقد على أحد جانبي الطريق، يتألم ولا يقوى على الحركة وتنتابه نوبة سعال شديد.





وفيديو آخر من انزلي بـ محافظة جيلان، شمال ايران، يظهر رجل إيراني وهو يسقط على الأرض، بينما يعاني نزيفا حادا وسط ذعر المارة؛ خوفا من انتقال العدوى.





ووفقا لخطاب بثه التليفزيون الإيراني عن حالات الإصابة والوفيات في الدولة الإيرانية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في إيران كيانوش جهانبور، إن دولته بها أكثر من 16 ألف شخص في المستشفيات مشتبه في إصابتهم، تأكدت إيجابية نحو 1669 حالة، و145 حالة وفاة، في الوقت الذي تتجاوز خلاله عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم 100 ألف حالة.