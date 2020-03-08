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بعد مقتل 3825 سيدة.. المكسيك تنتفض في اليوم العالمي للمرأة.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 03:13 م
مظاهرات المكسيك
مظاهرات المكسيك
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شيرين عادل
عرضت فضائية "يورو نيوز"، مقطع فيديو عن تفاصيل تظاهرات المكسيكيات في اليوم العالمي للمرأة.

وخرجت أكثر من 200 امرأة في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي لتشكيل سلسلة بشرية من أجل المطالبة بإنهاء العنف ضد النساء عشية اليوم العالمي للمرأة. 

وتعاني المكسيك من ارتفاع معدلات قتل النساء، حيث تُقتل أكثر من 10 نساء بشكل يومي، فيما قتلت أعمال العنف نحو 3825 امرأة في البلاد العام الماضي وحده. 

وأعقب المظاهرة إقامة حفل غنائي أحيته المغنية الفرنسية – التشيلية آنا تيخوكس وحضره الآلاف لدعم حقوق المرأة والتوعية بها.

ومن المقرر أن يشهد اليوم، الأحد، عدة تظاهرات أخرى للمطالبة بإنهاء العنف ضد النساء في المكسيك.
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