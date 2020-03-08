AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ابدأ وحسن مشروعك.. دورة لتعلم كيفية عمل خطة المشروعات

الأحد 08/مارس/2020 - 03:52 م
دورة إبدأ وحسن مشروعك
دورة "إبدأ وحسن مشروعك"
Advertisements
زينب الزغبي
انطلقت اليوم الأحد، الدورة التدريبية السادسة من برنامج "ابدأ و حسن مشروعك " لتوفير وظائف لائقة لشباب مصر، بمحافظة دمياط، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومنظمة العمل الدولية، والذي تموله شركة ميثانكس مصر، كمشاركة اجتماعية.

وقال محمد الباروجي، مدرب معتمد لبرنامج "ابدأ وحسن مشروعك" في منظمة العمل الدولية، إن الدورة تشمل برنامجا تدريبيا على كيفية عمل خطة المشروعات "دراسة الجدوي" بدءا من وصف الفكرة وتقييمها ومرورا بتطوير خطة التسويق وتقدير حجم المبيعات والتكاليف بكل أنواعها، والتعرف على القوائم المالية المحاسبية المختلفة، وتحديد صافي الربح المتوقع، نهاية بالخطوات التنفيذية لبدء المشروع.

وأشار إلى أنه يشترك في البرنامج 24 شاب وفتاة من محافظة دمياط، وتستمر المرحلة الأولي منه لمدة 5 أيام، أيضا تم تدريب 85 شابا وفتاة من أبناء محافظة دمياط خلال خمس دورات سابقة لهذا البرنامج، وقد نجح منهم حوالي 40% من الشباب الذي تم تدريبه ودعمه فنيا في تأسيس شركات صغيرة بالفعل، بعد أن تم تدريبهم و دعمهم فنيا، لتأسيس شركات صغيرة في مجالات مختلفة منها الصناعي و التجاري. 

وأضاف أنه يتم تنفيذ البرنامج في عدة دول من مختلف أنحاء العالم، وينفذ حاليًا من خلال مدربين محليين من محافظة دمياط، تم تدريبهم ضمن مجموعة من المدربين لتنفيذ هذا البرنامج، ويتم بعد انتهاء التدريب متابعة المتدربين بالدعم الفني، وربطهم بالجهات التمويلية مثل جهات تنمية المشروعات، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة دمياط.
ابدأ وحسن مشروعك.. دورة لتعلم كيفية عمل خطة المشروعات
ابدأ وحسن مشروعك.. دورة لتعلم كيفية عمل خطة المشروعات
ابدأ وحسن مشروعك.. دورة لتعلم كيفية عمل خطة المشروعات
ابدأ وحسن مشروعك.. دورة لتعلم كيفية عمل خطة المشروعات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: تعميم منظومة التخطيط المحلي وبرامج التنمية المطورة على المحافظات.. وتوفير 20 مليار جنيه لنحو 120 ألف مشروع متوسط وصغير من مشروعك حتى 2024

نيفين جامع تؤكد أهمية التوسع في الخدمات غير المالية

بقروض 8.20 مليار جنيه.. تمويل 55 ألفا و250 مشروعا بالمحافظات خلال عامين

دمياط سادس محطات برنامج الـ100 يوم لتطبيق أساسيات سلامة الغذاء

نيفين جامع: الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شركة بتروكيماويات تطلق برنامجا للتوظف من خريجي الجامعات

ترشيحاتنا

كورونا يقتل الإيرانيين في الشوارع بطريقة شرسة.. فيديو

الجسد لا يرحم.. ميسي يزيح رونالدو عن عرشه الأوروبي

لاعب الزمالك السابق: شجعت الترجي ضد الأبيض.. وهذا الفريق الأقرب لقلبي

الحلقة الأخيرة من ذا فويس كيدز.. محمد إسلام يقتنص اللقب الثالث.. وهجوم شرس على إدارة البرنامج بسبب تلاعب في النتائج

بعد ادعاء مساعدتها فى دخول الفن.. هنا الزاهد تقصف جبهة ساندى

البرلمان يوافق على رفع الحصانة عن النائب جمال الشويخي بسبب رشوة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بعد نقله إلى المستشفى.. تعرف على مرض عماد متعب

طريقة تحضير القهوة الفرنسية.. 4 نكهات بطريقة الكافيهات