ابدأ وحسن مشروعك.. دورة لتعلم كيفية عمل خطة المشروعات

انطلقت اليوم الأحد، الدورة التدريبية السادسة من برنامج "ابدأ و حسن مشروعك " لتوفير وظائف لائقة لشباب مصر، بمحافظة دمياط، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومنظمة العمل الدولية، والذي تموله شركة ميثانكس مصر، كمشاركة اجتماعية.





وقال محمد الباروجي، مدرب معتمد لبرنامج "ابدأ وحسن مشروعك" في منظمة العمل الدولية، إن الدورة تشمل برنامجا تدريبيا على كيفية عمل خطة المشروعات "دراسة الجدوي" بدءا من وصف الفكرة وتقييمها ومرورا بتطوير خطة التسويق وتقدير حجم المبيعات والتكاليف بكل أنواعها، والتعرف على القوائم المالية المحاسبية المختلفة، وتحديد صافي الربح المتوقع، نهاية بالخطوات التنفيذية لبدء المشروع.





وأشار إلى أنه يشترك في البرنامج 24 شاب وفتاة من محافظة دمياط، وتستمر المرحلة الأولي منه لمدة 5 أيام، أيضا تم تدريب 85 شابا وفتاة من أبناء محافظة دمياط خلال خمس دورات سابقة لهذا البرنامج، وقد نجح منهم حوالي 40% من الشباب الذي تم تدريبه ودعمه فنيا في تأسيس شركات صغيرة بالفعل، بعد أن تم تدريبهم و دعمهم فنيا، لتأسيس شركات صغيرة في مجالات مختلفة منها الصناعي و التجاري.



