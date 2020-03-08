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محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع استعدادات مستشفى الصدر لمواجهة فيروس كورونا.. صور

الأحد 08/مارس/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مستشفى الصدر بمدينة كفرالشيخ، للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ. 

وشملت جولة محافظ كفرالشيخ، تفقد العيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وعيادة الأسنان، والمناظير، والصيدلية، والحالات الحرجة، فضلًا عن غرف التعقيم المركزي، وقسم العزل، والاطمئنان علي إجراءات دخول المرضي، مشددًا علي تقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لهم، وانتظام إجراءات الفحص الطبي وصرف العلاج.

وكلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، برفع كفاءة غرفة عيادة السيدات، بالتعاون مع مديرية الصحة بكفرالشيخ، فضلًا عن زيادة مقاعد انتظار المرضي.

وعلي هامش زيارته لمستشفى الصدر، أكد محافظ كفرالشيخ، استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس " كورونا "، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته والحد من انتشاره، واتخاذ أعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية.
محافظ كفرالشيخ يتابع استعدادات مستشفى الصدر لمواجهة فيروس كورونا.. صور
محافظ كفرالشيخ يتابع استعدادات مستشفى الصدر لمواجهة فيروس كورونا.. صور
محافظ كفرالشيخ يتابع استعدادات مستشفى الصدر لمواجهة فيروس كورونا.. صور
محافظ كفرالشيخ يتابع استعدادات مستشفى الصدر لمواجهة فيروس كورونا.. صور
محافظ كفرالشيخ يتابع استعدادات مستشفى الصدر لمواجهة فيروس كورونا.. صور
محافظ كفرالشيخ يتابع استعدادات مستشفى الصدر لمواجهة فيروس كورونا.. صور
محافظ كفرالشيخ يتابع استعدادات مستشفى الصدر لمواجهة فيروس كورونا.. صور
محافظ كفرالشيخ يتابع استعدادات مستشفى الصدر لمواجهة فيروس كورونا.. صور
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