صحة البرلمان تستكمل مناقشة مشاكل الوحدات والمستشفيات بالمحافظات.. اليوم

قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن لجنة الصحة بالبرلمان تستكمل اليوم الأثنين عقد إجتماعتها ؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.





وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلبات الإحاطة التى ستناقش لجنة الصحة بالبرلمان، ستتضمن الحديث عن مشاكل الوحدات الصحية والمستشفيات فى المحافظات.





وكان مجلس النواب عاود عقد جلساته العامة أمس الأحد ، ومن المقرر أن يستمر فى الإنعقاد حتى غدا الثلاثاء .



