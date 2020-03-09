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برلمان

صحة البرلمان تستكمل مناقشة مشاكل الوحدات والمستشفيات بالمحافظات.. اليوم

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:02 ص
لجنة الصحة بالبرلمان
لجنة الصحة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن لجنة الصحة بالبرلمان تستكمل اليوم الأثنين عقد إجتماعتها ؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.

وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلبات الإحاطة التى ستناقش لجنة الصحة بالبرلمان، ستتضمن الحديث عن مشاكل الوحدات الصحية والمستشفيات فى المحافظات.

وكان مجلس النواب عاود عقد جلساته العامة أمس الأحد ، ومن المقرر أن يستمر فى الإنعقاد حتى غدا الثلاثاء .

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002 وذلك فى مجمعة على ان يتم الموافقة النهائية فى جلسة اخرى بعد إحالة القانون لمراجعته بمجلس الدولة.
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