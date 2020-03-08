محافظ المنوفية ورئيس الأبنية التعليمية يبحثان تطوير المدارس

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء يسري سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمكتبه بالديوان العام، وذلك لبحث سبل التعاون للارتقاء بالعملية التعليمية بنطاق المحافظة، بحضور المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية والمهندس جميل الصباغ القائم بأعمال مدير مديرية الإسكان بالمحافظة.





فى بداية اللقاء رحب المحافظ برئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية علي أرض المنوفية، مؤكدًا أن المنوفية تعد من المحافظات الرائدة في مجال التعليم لتميزها بأعلى نسبة تعليم علي مستوي الجمهورية.





هذا وقد تناول اللقاء مناقشة خطط هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية وكذا الخطة الإنشائية والإحلال الكلى والجزئى لتوسعات المدارس لحل مشكلة الكثافات والفترات لاستيعاب الزيادة السكانية، بالإضافة إلى مناقشة خطط الصيانة الدورية بمدارس المحافظة.





وخلال اللقاء أكد محافظ المنوفية أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية، مشيدًا بدور الهيئة فى دعم احتياجات المحافظة للنهوض بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية أفضل لأبناء المنوفية.