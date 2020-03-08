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تعليم

رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل تخرج الدفعة 45 بكلية الطب

الأحد 08/مارس/2020 - 03:49 م
حفل تخرج
حفل تخرج
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محمد الطحاوي
شهد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق حفل تخرج الدفعة 45 من كلية الطب البشري، والذي أقيمت فعالياته بقاعة المؤتمرات الكبري بالجامعة ، بحضور الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والطلاب وأسرهم.


وخلال كلمته بالاحتفالية، أوضح رئيس الجامعة أن كلية طب الزقازيق من أعرق كليات الطب بالجامعات المصرية وتضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا علي أهمية استمرار التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية للاستفادة من خبراتهم وعلمهم خلال مسيرتهم العملية.  


وهنأ " شعلان" الطلاب علي إتمام دراستهم الجامعية بنجاحهم وتخرجهم، مناشدهم بضرورة المثابرة في طلب العلم والتطوير واستمرار الجهد والعمل للارتقاء بالمستوي العلمي والمهني.


كما وجه رئيس الجامعة رسالة شكر وتقدير لأسر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالكلية علي عطائهم المتميز ومد يد العون للطلاب خلال سنوات الدراسة.


وقام "عبدالسلام عيد" بإلقاء قَسم المهنة وردده خلفه الخريجون ،مؤكدًا علي سعادته وفخره بتخريج دفعة جديدة من كلية طب الزقازيق ليبدأوا حياتهم العملية ويكونوا خير أطباء في خدمة مجتمعهم، لافتًا إلي أن مهنة الطب من أسمي المهن ولها مكانتها وقيمتها بالمجتمعات. 

وبنهاية الاحتفالية، كرم رئيس الجامعة الأوائل والخريجين والطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية بإهدائهم شهادات التقدير، والتقاط الصور التذكارية معهم.
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