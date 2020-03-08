رئيس سمنود يقرر إحالة موظفين متقاعسين ولتزويغهم أثناء ساعات العمل الرسمي بالوحدات

قرّر اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، إحالة 5 موظفين من قوة العاملين بالوحدة المحلية لقرية ميت حبيب، إلى التحقيق بالشئون القانونية، بسبب عدم الانضباط الوظيفى وترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مدينة سمنود، إلى قرية ميت حبيب، للوقوف على مدى سير العمل بالمنشآت والمرافق الخدمية بالقرية، والتعرف على المشكلات والسلبيات للتغلب عليها.

ورصد رئيس المدينة، بالوحدة المحلية لقرية ميت حبيب تسرب 5 موظفين من العمل، ووجود مخالفات فى بعض المخابز بالقرية وتم تحرير للمخالفين، كما تفقد أعمال التشطيبات النهائية بمدرسة شهداء ميت حبيب الثانوية، والإشراف على عملية تسليم قطعة أرض مدرسة ميت حبيب للتعليم الأساسي للمقاول لبدء العمل فى الإنشاءات والمقرر أن تحتوى على 66 فصلا دراسيا.