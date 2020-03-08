AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

918 ألف طفل مستهدف للتطعيم ضد الحصبة بالمنيا

الأحد 08/مارس/2020 - 03:48 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض

أكد الدكتور علي قاسم مدير الطب الوقائي بالمنيا، وجود إقبال كبير من قبل الأهالي لتطعيم أبنائهم ضمن الحملة القومية ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، والتي انطلقت من اليوم 8 مارس وتستمر حتى 26 مارس المقبل وتستهدف الحملة اللأطفال من سنة حتي 6 سنوات فقط والتي تصل أعدادهم إلى 918 ألف طفل.


وقال قاسم إن التطعيم يتم من خلال فرق ثابتة بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية والمستشفيات وكذلك فرق تطعيم ثابتة بجميع التوابع والقرى.


وأشار إلى أنه قبل بدء الحملة عقدت المديرية ندوت توعية وقامت الرائدات الريفيات بجزء كبير من حملات التوعية داخل القرى، كما تم تدريب الفريق الطبى وفرق الإشراف والكتبة والتمريض وتم تجهيز حميع نقاط الحملة بالمستلزمات الطبية اللازمة.


كانت مديرية الصحة بالمنيا قد أتمت جميع استعداداتها لبدء الحملة وعقدت عدة لقاءات مع المرور على جميع الإدارات الصحية والنقاط التي ستنطلق منها الحملة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة أسوان تستعد لـ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة

صحة المنيا تستعد للحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة

محافظ بنى سويف: انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة 8 مارس

انطلاق حملة التطعيم ضد مرض الحصبة في المنوفية.. الأحد

انطلاق حملة قومية لتطعيم الأطفال ضد الحصبة في سيناء.. الأحد

اليوم .. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة فى القليوبية

ترشيحاتنا

وضع ألف جندي إسرائيلي في الحجر الصحي بعد تفشي كورونا

كورونا يفترس حسين شيخ الإسلام .. سادس مسئول يسقط بالفيروس في إيران

البرلمان يوافق على رفع الحصانة عن النائب جمال الشويخي بسبب رشوة

بعد 12 ساعة لإقناعه بالنزول.. ألقى نفسه من ارتفاع 100 متر من أعلى هرم خفرع.. تفاصيل

مجدي عبد الغني يهاجم بادجي.. ويكشف تفاصيل مرض الشناوي.. فيديو

وسام العابدي يكشف كواليس استعانته بنجم الأهلي للرحيل عن الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بعد نقله إلى المستشفى.. تعرف على مرض عماد متعب

طريقة تحضير القهوة الفرنسية.. 4 نكهات بطريقة الكافيهات