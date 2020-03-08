918 ألف طفل مستهدف للتطعيم ضد الحصبة بالمنيا

أكد الدكتور علي قاسم مدير الطب الوقائي بالمنيا، وجود إقبال كبير من قبل الأهالي لتطعيم أبنائهم ضمن الحملة القومية ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، والتي انطلقت من اليوم 8 مارس وتستمر حتى 26 مارس المقبل وتستهدف الحملة اللأطفال من سنة حتي 6 سنوات فقط والتي تصل أعدادهم إلى 918 ألف طفل.







وقال قاسم إن التطعيم يتم من خلال فرق ثابتة بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية والمستشفيات وكذلك فرق تطعيم ثابتة بجميع التوابع والقرى.







وأشار إلى أنه قبل بدء الحملة عقدت المديرية ندوت توعية وقامت الرائدات الريفيات بجزء كبير من حملات التوعية داخل القرى، كما تم تدريب الفريق الطبى وفرق الإشراف والكتبة والتمريض وتم تجهيز حميع نقاط الحملة بالمستلزمات الطبية اللازمة.







كانت مديرية الصحة بالمنيا قد أتمت جميع استعداداتها لبدء الحملة وعقدت عدة لقاءات مع المرور على جميع الإدارات الصحية والنقاط التي ستنطلق منها الحملة.