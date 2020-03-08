محافظ قنا يناقش منظومة التأمين الصحى مع عدد من القيادات والمواطنين





عقد اللواء أشرف الداودي- محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، لبحث متطلبات واحتياجات المواطنين في عدد من الموضوعات المتعلقة بملف التأمين الصحي وذلك بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، بحضور الدكتور ممدوح وشاحي مدير عام التأمين الصحي بقنا والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة و مديري المستشفيات العامة والمركزية وعدد من المواطنين.





أكد محافظ قنا، بأن الاجتماع تناول اقتراح عدد من الحلول للمشكلات التي تهم المواطنين المتعاملين مع هيئة التأمين الصحي، منها مشكلة عجز الأطباء ونقص بعض الأدوية وقواعد استرداد نفقات العلاج خارج منظومة التأمين.





و أكد محافظ قنا، بأنه سوف يتم مخاطبة الهيئة للحصول علي موافقتها لتقديم الخدمات الطبية في التخصصات غير المتاحة لديها بالعيادات داخل المستشفيات العامة والمركزية إلى جانب رفع قيمة الساعة التعاقدية للأطباء المتعاقدين مع الهيئة كوسيلة لجذب الأطباء، كما وافق علي تجديد ندب الأطباء والصيادلة من مديرية الشئون الصحية لهيئة التأمين الصحي.





و أوضح محافظ قنا، بأن ملف الصحة يأتي علي رأس أولوياته تمشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمة الطبية المتميزة من كافة المؤسسات الصحية، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 40 وحدة صحية كوحدات مركزية بالقرى للعمل علي مدار الـ 24 ساعة يوميا إلى جانب المستشفيات العامة والمركزية.





أشار محافظ قنا، إلى ضرورة المتابعة الدورية لأعمال التطوير التي تشهدها مستشفى التأمين الصحي والمقرر الانتهاء منها في 30 يوليو المقبل لتقديم الخدمة الطبية المتكاملة للمرضي والتي سوف تضم تخصصات طبية نادرة مما يقلل انتقال المرضي إلى المحافظات المجاورة، كما أوصى في نهاية الاجتماع القائمين علي المنظومة الطبية بضرورة حسن معاملة المرضي وتقديم الخدمة الطبية المميزة وفق الرسالة الطبية السامية.





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