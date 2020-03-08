فاجعة تهز الكويت.. تفاصيل اندلاع حريق حصد أرواح 8 أطفال أشقاء.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل وفاة 8 أطفال أشقاء جراء حريق في منزلهم.





وتوفي 8 أطفال أشقاء أمس السبت نتيجة حريق اندلع في أحد منازل السكن المحدود بمدينة صباح الأحمد السكنية في دولة الكويت.





وقال مصدر مطلع في الإدارة العامة للإطفاء الكويتية إن المتوفين جميعهم أشقاء، أكبرهم يبلغ من العمر 14 عاما وأصغرهم 8 أشهر، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.





وأضاف المصدر أن الحريق شب خلال وجود الأبوين خارج المنزل، وأن رجال الإطفاء فتحوا تحقيقا في الحادث المأساوي، لافتا إلى أن الحريق شب في الطابق الأول.





وأشار المصدر إلى أنه كانت هناك خادمتان موجودتان في المنزل لدى وقوع الحريق، وتم توقيف إحداهما والتحقيق معها للوقوف على ملابسات الحادث، فيما هربت الخادمة الثانية وجار ملاحقتها للقبض عليها.