اتحاد المستثمرين الأفروآسيوي يشيد باهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية

أعرب اتحاد المستثمرين الإفريقي الآسيوي عن تطلعه لمزيد من تمكين المرأة في أفريقيا وآسيا، مؤكدًا أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعزز من فرص تواجدها في دوائر صنع القرار، ويرفع عنها أعباء الاستغلال والانتهاكات المختلفة.





ودعت الدكتورة حنان طاهر الأمين العام للاتحاد، في تصريحات لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى القضاء على الصعوبات التي تحول دون تمكين النساء بشكل كامل، خاصة في بعض الدول الإفريقية.





وأشادت طاهر، بالاهتمام الذي تحظى به المرأة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الرئاسة حيث ضم التشكيل الوزاري الأخير 8 وزيرات، و نائبتين، فيما ضمت حركة المحافظين المعلنة في 27 نوفمبر 2019، 7 سيدات، معربة عن سعادتها، كسيدة، بما تتمتع به المرأة المصرية من إيمان القيادة السياسية بمبدأ التمكين، ودعم حصولها على كافة حقوقها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.





وأضافت الأمين العام أنه رغم التقدم الملحوظ في ملف تمكين المرأة، فلا تزال غالبية النساء الأفريقيات تعملن فى "القطاع غير الرسمي" بمعنى أن مجهودهن رغم ضخامته غير مرئي ولا يقابله أجر أو يقابله أجر زهيد للغاية فى أحسن الأحوال.





وأشارت إلى أن النساء يواجهن الكثير من المعوقات بسبب القوانين والممارسات التمييزية التي تحد من قدرتهن على امتلاك الأراضي أو الحصول على التمويل أو اتخاذ القرارات بل وتصل إلى حرمانهن من حقهن فى الميراث ببعض الدول، منوهة بأن المركز الدولى لأبحاث المرأة فى واشنطن أشار في تقرير له إلى أن النساء فى دول جنوب الصحراء مسئولات عن انتاج 80 ٪ من إجمالى المنتجات الغذائية ومع ذلك فان نسبة امتلاكهن للأراضى القابلة للزراعة لا تتجاوز الواحد فى المائة فقط.





وقالت إنه برغم الصعوبات فإن هناك أملا كبيرا في تحسن أوضاع النساء فى دول القارة السمراء وخاصة خلال الأعوام الأخيرة حيث تتولى النساء أعلى المناصب بدءا برئاسة البلاد في مالاوي وليبيريا؛ حيث تولت الدكتورة إلين جونسون سيرليف رئاسة جامعة هارفارد وأستاذة التاريخ قبل أن تصبح أول سيدة كرئيس لدولة أفريقية "ليبيريا" فى عام 2006، وحصلت على جائزة نوبل للسلام لعام 2011.





وأشارت إلى أن مصر كانت سباقة في تمكين السيدات، فتولت الدكتورة حكمت أبو زيد منصب الوزيرة عندما اختارها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وزيرة للشئون الاجتماعية في 25 سبتمبر 1962، وأطلق عليها "قلب الثورة الرحيم"، كما أكد الدستور المصرى أن المرأة هي نصف المجتمع وأساس الأسرة، ومنحها الدستور الحماية والرعاية بتخصيص أكثر من 20 مادة تعد تطورًا مهمًا للتأكيد على أهمية دور المرأة في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء.



