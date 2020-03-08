مجدي عبد الغني يهاجم بادجي.. ويكشف تفاصيل مرض الشناوي.. فيديو





وتأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بعدما تعادل مع صن داونز فى بريتوريا 1-1 ويلتقى الوداد المغربي مطلع شهر مايو القادم.





قال البلدوزر عبر تصريحات تليفزيونية: محمد الشناوى حارس الأهلى كان نجم المباراة وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة وتحامل على نفسه وكان قد تعرض إلى وعكة صحية وحصل على الأدوية قبل دخول لقاء الإياب لكنه تصدى وذاد عن مرماه.





أضاف: السويسري رينيه فايلر مدرب المارد الأحمر قاد الفريق في المباراة بشكل جيد والأهلي لم يكن فى حالته ولو كان مثلما اعتدنا عليه لحقق فوزا بثلاثة أهداف في مرمي صن داونز.





وشن البلدوزر هجوما على إليو بادجي قائلا : أضاع هدفا أهداه إليه عمرو السولية داخل منطقة الجزاء للفريق المنافس لا يهدره ناشئ عنده 13 عاما رغم شرائه بمبلغ 4 ملايين دولار.









أكد مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن محمد الشناوى حارس النادي الأهلي خاض مباراة صن داونز في إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا وهو يمر بوعكة صحية.