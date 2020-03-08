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أخبار العالم

تمديد تعليق الدراسة في غزة حتى نهاية الأسبوع

الأحد 08/مارس/2020 - 03:45 م
تمديد تعليق الدراسة
تمديد تعليق الدراسة في غزة لمدة أسبوع
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قسم الخارجي
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في قطاع غزة أنها قررت تمديد إغلاق مدارسها في القطاع لمدة أسبوع آخر.

وقال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة إن " قرارا اتخذ اليوم بتعطيل العملية التعليمية لغاية الخميس القادم على أن يعاد تقييم الأوضاع في نهاية الأسبوع"، وفقا لوكالة "سما" الفلسطينية.

من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم، استمرار تعليق الدراسة في المدارس ورياض الأطفال في غزة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

 وقالت الوزارة إن  "استئناف الدراسة سيكون كالمعتاد يوم السبت المقبل مارس ما لم يطرأ أي مستجدات".
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