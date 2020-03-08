AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

12 أبريل الحكم على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه

الأحد 08/مارس/2020 - 03:50 م
مطرقة
مطرقة
Advertisements
رامي المهدي
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضية محاكمة 8 متهمين لاتهامهم بسرقة أحد الأشخاص عن طريق الإكراه بدائرة قسم ثانٍ القاهرة الجديدة لجلسة 12 أبريل للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح أحمد وأيمن محمد وياسر عمر وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم بنطاق دائرة قسم ثاني القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة سرقوا المبلغ المالي للمجنى عليه نبيل يوسف، وكان ذلك من إحدى الطرق العمومية بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاما المتهم الأول والرابع بإشهار في وجهة سلاحين ناريين وأطلقا عيارين في الهواء وتمكنا من تلك الوسيلة من الإكراه في شل مقاومته واحداث اصابته والاستيلاء على المبلغ المالي الخاص به، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية "بنادق الية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وذخائر لتلك السلاح كما قام المتهمين باحتجاز المجنى عليه نبيل يوسف دون احد الحكام المختصين بذلك او في الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. الحكم على متهمين بسرقة ربة منزل تحت تهديد سلاح أبيض

المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة حقيبة فتاة بمدينة نصر

المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة مواطن بـ 15 مايو

تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة أحد المواطنين بالإكراه في القاهرة الجديدة

نظر محاكمة 5 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه في الأهرام

براءة 5 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه

ترشيحاتنا

ارتباط رسمى .. على غزلان يثير الجدل حول علاقته بـ منة عرفة .. فيديو

ارتقي واسطع.. الأهلي يوجه رسالة لـ أحمد فتحي والشناوي

عملية جراحية عاجلة لـ حسين الشحات نجم الأهلي

الصحة: توفير تحليل الـ pcr فى 10 محافظات لتخفيف الضغط على المعامل المركزية

تحسن كبير.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ عماد متعب نجم الأهلي السابق

أسعار تويوتا toyota اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بعد نقله إلى المستشفى.. تعرف على مرض عماد متعب

طريقة تحضير القهوة الفرنسية.. 4 نكهات بطريقة الكافيهات