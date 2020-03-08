12 أبريل الحكم على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضية محاكمة 8 متهمين لاتهامهم بسرقة أحد الأشخاص عن طريق الإكراه بدائرة قسم ثانٍ القاهرة الجديدة لجلسة 12 أبريل للحكم.





صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح أحمد وأيمن محمد وياسر عمر وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.





وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم بنطاق دائرة قسم ثاني القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة سرقوا المبلغ المالي للمجنى عليه نبيل يوسف، وكان ذلك من إحدى الطرق العمومية بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاما المتهم الأول والرابع بإشهار في وجهة سلاحين ناريين وأطلقا عيارين في الهواء وتمكنا من تلك الوسيلة من الإكراه في شل مقاومته واحداث اصابته والاستيلاء على المبلغ المالي الخاص به، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية "بنادق الية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وذخائر لتلك السلاح كما قام المتهمين باحتجاز المجنى عليه نبيل يوسف دون احد الحكام المختصين بذلك او في الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة.