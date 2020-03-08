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برلمان

برلماني يشيد بجهود "التعليم العالي" في سرعة إعداد لقاح لمواجهة فيروس «كورونا»

الأحد 08/مارس/2020 - 04:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بالمساعي التي تقوم بها وزارة التعليم العالي، والمراكز البحثية التابعة لها، لإعداد أبحاث لإنتاج وإعداد لقاح لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة عزمت على محاربة هذا الفيروس وتسخر إمكانيات كل جهة لمواجهته بطريقة مختلفة، وذلك في إطار خطة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية لعدم تفشي هذا الفيروس في مصر.


وأوضح في بيان له، أن المراكز البحثية يتوافر فيها الباحثون المتميزون الذين سيستطيعون إنتاج الأمصال والعلاج اللازم لهذا الفيروس، بفضل الإمكانيات التي تسعى الوزارة لتوفرها لهؤلاء الباحثين، لسرعة إعداد لقاح لمواجهة فيروس كورونا، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم من أجل تهيئة المناخ المناسب لهم للحصول على نتائج إيجابية يكون لها مردود عالمي.

وطالب المسعود، جميع الجهات المعنية بدعم المراكز البحثية بكافة الإمكانيات للإسراع في مسألة إنتاج علاج للفيروس، خاصة أن وزارة التعليم العالي أعلنت عن امتلاكها خطط بديلة للتعامل مع الموقف، فضلا عن التنسيق الكامل من قبل الوزارة مع الطب الوقائي بوزارة الصحة، لتوفير مساحة أكبر في حالة وجود عزل بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
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