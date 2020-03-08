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سيارات

تحذير.. مفاتيح سيارتي هيونداي وكيا قابلة للاستنساخ.. وتويوتا تعترف

الأحد 08/مارس/2020 - 04:55 م
مفاتيح السيارات هيونداي
مفاتيح السيارات هيونداي وكيا قابلة للاستنساخ
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كشف باحثون من جامعة KU Leuven في بلجيكا، وجامعة برمنجهام Birmingham في المملكة المتحدة، عن ثغرة خطيرة في ملايين السيارات المزودة بالمفاتيح الميكانيكية الداعمة لرقاقة الراديو من صنع تويوتا وهيونداي وكيا، مما قد يسمح للمتسللين باستنساخ المفاتيح وسرقة السيارة في ثوان.

ووفقا لما ذكرته مجلة "wired"، وجد الباحثون نقاط ضعف جديدة في أنظمة التشفير المستخدمة من قبل أجهزة منع الحركة، وهي الأجهزة التي تعمل بالراديو داخل السيارات والتي تتواصل من مسافة قريبة مع مفتاح FOB لإلغاء قفل السيارة، والسماح للمحرك بالعمل.

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ويقول الباحثون إن طرازات السيارات المتأثرة تشمل تويوتا كامري Toyota Camry ، كورولا Corolla، وراف 4 RAV4، كيا أوبتيما Kia Optima، سول Soul، وريو Rio، و Hyundai I10 و I20 و I40.

وأبلغ الباحثون عن ثغرة خطيرة في كيفية تنفيذ تويوتا وهيونداي وكيا لنظام التشفير من شركة Texas Instruments، والمسمى (DST80)، بحيث تسمح طريقة تنفيذ التشفير للمتسلل الذي يستخدم جهاز القراءة والإرسال Proxmark RFID الرخيص نسبيا والموجود بالقرب من جهاز FOB ليخدع بذلك نظام تشغيل السيارة لتعتقد بأن المتسلل لديه المفتاح الفعلي.

وتتطلب هذه الطريقة أن يكون المهاجم على مقربة من جهاز فوب ومسحه ضوئيا باستخدام جهاز Proxmark RFID، وذلك من أجل الحصول على معلومات كافية لتحديد مفتاح التشفير واستنساخه باستخدام الجهاز نفسه، وتعطيل مانع الحركة، الذي يمنع تشغيل السيارة دون وجود المفتاح الفعلي في القرب منها.

وفي ظل تعطيل نظام منع الحركة، ستكون العقبة الوحيدة المتبقية هي فتحة المفتاح التي تجعل المحرك يعمل، لكن هذا الأمر يتطلب تقنيات سرقة السيارات القديمة مثل الأسلاك أو استبدال المفتاح بمفك البراغي.

وأكدت تويوتا أن نقاط الضعف في التشفير التي وجدها الباحثون حقيقية، لكن من المحتمل ألا يكون أسلوبها سهلًا مثل هجمات "الترحيل"، والتي استخدمها اللصوص مرارًا وتكرارًا لسرقة السيارات الفخمة وسيارات الدفع الرباعي، ولا يتطلب عمومًا سوى عدد من أجهزة الراديو لتوسيع نطاق مفتاح فوب لفتح وبدء تشغيل سيارة الضحية، حيث يمكنك سحبها لمسافة بعيدة.
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