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مرأة

فشلوا فى إنقاذه.. طبيب نفسي يكشف أسباب انتحار شاب من على سفح الهرم

الأحد 08/مارس/2020 - 04:29 م
اسباب الاكتئاب
اسباب الاكتئاب
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نهى هجرس
كشفت تحريات شرطة السياحة والآثار عن التفاصيل الكاملة لإلقاء شاب نفسه من أعلى هرم خفرع بالمنطقة الأثرية بالجيزة قبل أن يلقي مصرعه متأثرا بسقوطه. 

وأشارت التحريات إلى أن المنطقة الأثرية شهدت مساء أمس السبت حفل وكان الشاب متواجدا بداخلها وتسلل منها وصعد إلى الهرم الأوسط خفرع وما أن لاحظته قوات تأمين المنطقة الأثرية حتى طالبوه بالنزول لكي لا يعرض نفسه للأذى ولكنه رفض الاستجابة لطلبهم، وصعد إلى المنطقة الملساء البيضاء قبل قمة الهرم بقليل حيث يبلغ طول خفرع قرابة ١٣٠ مترا وتوقف الشاب عند ارتفاع ١٠٠ متر.

وعلق الدكتور محمد هانى أستشاري الطب النفسى، في تصريح لـ "صدى البلد"، على حالة هذا الشاب، قائلا: "إن توارد الأفكار فى حالة الاكتئاب يسيطر على المريض النفسى مما يجعله يلجأ فى التفكير الانتحاري، ويمكن أن يكون هذا التفكير وليد اللحظة نفسها، ولم يكن مخطط له من قبل".

وأضاف أن الاكتئاب الشديد يؤدى إلى فقدان الوعى، والتصرف كأن الشخص فى حالة غيبوبة، كما لا يكون الشخص فى حالة إدراك بما يفعله أو يقوم به، واتخذ قرار الانتحار بشكل صارم ثم التفكير بطريقة تنفيذه، والتى يعتمد جزء منها على السوشيال ميديا، ويمكن أن يكون نتيجة لمشاهدة التلفاز بكثرة، أو الأفلام الأجنبية.

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وأوضح الدكتور محمد هانى، أن من أهم الأسباب الدافعة للشعور بالاكتئاب تتمثل في التالي:
- فقدان الروح
- عدم الاستمتاع في الحياة
- الفشل فى العمل
- الصدمات العاطفية
- عدم القرب أو الاحتواء من الأسرة
- الإلحاد، والبعد عن ربنا

وأشار إلى أن هذا يؤدى إلى إطالة فترة الاكتئاب، ونصل لفكرة الميول الانتحارية
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