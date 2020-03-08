بجلسة البرلمان.. أيمن أبو العلا يثير أزمة زحام المواطنين حول معامل الصحة بشأن تحليل فيروس كورونا.. الأعضاء يوافقون على رفع حصانة نائب الرشوة.. وعبد العال يطالبهم باحترام القانون ويهنئ المرأة

عبد العال: الشعب انتصر للمرأة في التعديلات الدستورية.. والسيسي يدعمها بجميع المناسبات والمحافل

أبو العلا يطالب اتخاذ وزارة الصحة إجراءات عاجلة لمنع حالة الزحام الشديد





شهدت انطلاقة الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، إثارة ملف الزحام الكبير الذي صاحب معامل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة، لإجراء تحليل فيروس كورونا، المطلوب من المواطنين المصريين الراغبين فى السفر للخارج، مع انتقادات لاذعة لما يتم من قبل مع المواقع الإخبارية فى إشارة لموقع مدي مصر، وإطلاقه العديد من الرسائل السلبية تجاه الدولة المصرية.





كما تضمنت أيضا الموافقة علي رفع الحصانة عن النائب جمال الشويخ، لأتهامة بتلقي رشوة، مقابل استغلال نفوذه، فيما توجه رئيس المجلس بالتهنئة للمرأة المصرية فى إطار الإحتفال بيوم المرأة العالمي، حيث حذر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، من محاولات بعض القنوات لتضليل النواب في الإدلاء بتصريحات على غير حقيقة، مشددا على ضرورة أن يعلم كل نائب مع من يتحدث، وذلك على خلفية ما أثاره النائب مصطفى بكري، بقيام أحد المواقع بـ"فبركة" تصريحات بعض النواب، على غير الحقيقة، في إشارة لموقع مدي مصر.





من جانبه قرر الدكتور علي عبد العال، إحالة الواقعة إلى لجنة الثقافة والإعلام لاتخاذ اللازم، مؤكدا أن المجلس مع حرية الرأي والتعبير، قائلا: لكل نائب الحق في التعبير عن رأيه، ولكن كل نائب عليه أن يعرف مع من يتحدث.





ووجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بيان عاجل لوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بشأن تجمع الآلاف من العاملين بالسعودية والكويت الراغبين في العودة إلى عملهم من خلال الحصول على تحليل يفيد بخلوهم من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من العاملين الراغبين في العودة يتجمعون أمام إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة بهدف الحصول على شهادة خلو من الفيروس.





وطالب أبو العلا، بضرورة اتخاذ وزارة الصحة إجراءات عاجلة لمنع حالة الزحام الشديد، من خلال فتح موقع إليكتروني مثلا أو فتح معامل إقليمية، من جانبه وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وزير شئون مجلس النواب، المستشار علاء الدين فؤاد، بمخاطبة وزارة الصحة باتخاذ اللازم.





من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، بأنه سيتواصل مع وزيرة الصحة لوضع حل لهذه الأزمة وتقليل حالة الزحام، فيما قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه في مثل هذا اليوم من كل عام، الموافقة الثامن من مارس، تحتفل دول العالم باليوم العالمى للمرأة، وذلك للدلالة على الاحترام العام للمرأة، والتقدير والحب لإنجازاتها في جميع المجالات.





وأكد علي أنه للمرأة المصرية تاريخ طويل من النجاح، فإلى جانب ما حققته من إنجازات في تاريخ مصر القديم والحديث، فهن الآن وزيرات ، ونائبات للوزراء، ومحافظات، ورؤساء للمجالس القومية والجهات والهيئات الرقابية، إضافة إلى ذلك فهن الآن في قاعة المجلس بعدد يصل إلى 91 نائبة، يشكلون شعلة نشاط وجد واجتهاد في سبيل أداء المجلس لمهامه المنصوص عليها فى الدستور.





ولفت إلي أنه قد انتصر الشعب للمرأة في التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي تضمنت النص على تخصيص ربع عدد المقاعد في مجلس النواب على الأقل للمرأة، بجانب ربع عدد المقاعد المخصصة لها أيضا في المجالس المحلية.





فى السياق ذاته، قال لقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم المرأة فى جميع المناسبات والمحافل، وعلى تقدير جهودها، مؤكدًا على ذلك في منتدى شباب العالم الذى عقد في العام الماضى عندما قال أن سيدات مصر هن حصن حصين للدولة في كل الفترات التي مرت بها، كما أعلن في شهادة للتاريخ أنه لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة. مختتما حديثه:"فبإسمكم جميعًا، وبإسمى، نتقدم بالتهنئة بهذه المناسبة لجميع سيدات العالم بوجه عام، وللمرأة المصرية، الأم والأخت والزوجة والإبنة، بوجه خاص".

كما وافق الأعضاء علي تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عن الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية، قبل النائب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد، وشهرته جمال الشويخي، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية قبله فى القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.





ويأتي ذلك وفق ملحق جدول الأعمال، حيث انتهي مكتب المجلس إلي توافر الشروط القانونية في الطلب، فيما انتهت اللجنة التشريعية للموافقة علي طلب رفع الحصانة، وذلك لقيام النائب بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب فى التوسط لصالح أخرين لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم وذلك حسبما ورد بالطلب.





وكان قد أرسل النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مذكرة النيابة العامة، فى القضية 501 لسنه 2020 حصر أمن دولة عليا بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النواب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد لاتهامه فى واقعة الرشوة المؤثمة بنصوص مواد الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.





أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، على قيمة عضوية مجلس النواب، مشددًا على أهمية التزام البرلمانيين بالقانون : "جميعكم تتلقون طلبات من دوائركم، إذا كان طلب قانونى فنعم له، إما إذا كان قانونيا فلأ .. لأ، كلمة نائب كبيرة".





من جانبه طالب وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان، بتشكيل لجنة تضم خبراء من مصلحة الجمارك ومحافظ بورسعيد، ووزارة التجارة ونواب المحافظة، لمواجهة أزمة إلغاء تراخيص الحصص الاستيرادية الخاصة بعدد من التجار بمحافظة بورسعيد دون سند من القانون.





وحذر سليمان وهدان من خطورة تفاقم مشكلة إلغاء تراخيص الحصص الاستيرادية الخاصة بعدد كبير من تجار بورسعيد، وأوضح أن التجار أصحاب الحصص الاستيرادية كانوا قد تقدموا بطلبات لتجديد هذه التراخيص منذ شهرين، إلا أنهم فوجئوا بإيقاف تراخيصهم دون سند فى هذا الشأن.





وشدد وكيل مجلس النواب، على أهمية الاسراع فى تشكيل لجنة من الجمارك لحل تلك المشكلة ومواجهة الشائعات والبلبلة بمحافظة بورسعيد المثارة فى هذا الشأن.