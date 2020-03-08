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أخبار البلد

العربية لحقوق الإنسان تلغي أنشطتها المتبقية في جنيف بسبب كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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أماني نوار
أنهى وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان المشارك في فعاليات الدورة "٤٣" لمجلس حقوق الإنسان، زيارته إلى مقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف.

وقرر الوفد، إلغاء ما تبقى من أنشطة مبرمجة، والتي تم إلغاء بعضها فعليا بسبب قرار الأمم المتحدة إلغاء الفعاليات الجانبية المقررة للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية، فضلا عن تعذر مشاركة عدد من أعضاء مجلس أمناء المنظمة وممثلي عدد من المنظمات العضوة والمؤسسات الشريكة والذي كان متوقعا خلال الأسبوع الثالث للدورة، في ضوء التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد آخر، وبعد مشاورات استغرقت يومين، فقد قرر "علاء شلبي" رئيس المنظمة تأجيل اجتماع اللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء واللذين كان مقررا عقدها بالقاهرة يومي ٢٦ - ٢٧ مارس.

بالإضافة إلى ذلك، اتفقت المنظمة وشركاؤها على تأجيل انعقاد المؤتمر الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، والذي كان مقررا عقده بداية من ٢٨ مارس الجاري بالقاهرة، بالشراكة بين المنظمة العربية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان.
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