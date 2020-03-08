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حوادث

المشدد 5 سنوات لـ عاطل بتهمة سرقة سيدة بالإكراه في بنها

الأحد 08/مارس/2020 - 04:24 م
محاكمة متهمين
محاكمة متهمين
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إبراهيم الهوارى

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد بريقع، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل على خلفية اتهامه بسرقة منزل بدائرة مركز بنها.


وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من ربة منزل مقيمة دائرة مركز بنها تفيد دخول عاطل إلى منزلها ليلا وبحيازته سلاح أبيض وسرق مبلغًا ماليًا وهاتفها المحمول تحت التهديد.


وتم ضبط المتهم "م. ع" وبمواجهته اعترف بالواقعة وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه وإحالته لمحكمة جنايات بنها التي أصدرت حكمها السابق.

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