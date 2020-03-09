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ديني

هل ظلمت الشريعة المرأة بعدم مساواة ميراثها بالرجل

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:02 ص
هل ظلمت الشريعة المرأة
هل ظلمت الشريعة المرأة بعدم مُساواة ميراثها بالرجل
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محمود ضاحي
تلقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول "  هل ظلمت الشريعة المرأة بعدم مُساواة ميراثها بالرجل".

أوضح علام في فتوى له، أن الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مُساواة ميراثها بميراث الرجل في بعض الحالات، والمتأمل في الشرع الشريف يجد أنه ضَبَط أمر الميراث، ولم يجعله مستندًا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حِكَمًا ومعاييرَ موضوعيةً، وهذا التفاوت الحاصل في أنصبة الميراث.

وأضاف أنه تظهر حكمته فيما بينهما من التفاوت في الأعباء المالية المقرَّرة على كل منهما، ومن هنا نجد أنَّ المرأة في أكثر حالاتها ترث أكثر من الرجل أو تساويه، بل إنها في بعض الحالات ربما ترث ولا يرث نظيرها من الرجال، وبذلك يكون إعمالُ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث -في كل الحالات- ظلمًا لها؛ فإنَّ العدل ليس هو المساواة على الدوام.

وأكمل المفتي: غير أنَّ هذه المعايير أو غيرها ليست عللًا للحكم؛ فإنَّ العلة الثابتة التي لا تتخلف في مثل هذه المسألة هي التعبُّد لله تعالى وامتثال أمره، وإنما هي حِكَمٌ استنبطها العلماء وحكم بها الواقع


قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشريعة قالت النساء شقائق الرجال وكلمة إنسان في اللغة واحدة ولا يوجد فيها مذكر ولا مؤنث، والذي يطلق دعوات تدعو لتعدى حدود الله لن يفلح في الدنيا أو في الآخرة والنبي كان يقول" خياركم خياركم لأهله".


وأضاف جمعة، خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" أن المرأة والرجل كلاهما مكلف وعلى حد سواء، وكلاهما مطلوب منه التوبة والتكليف والمساواة، لكن هناك ظلما كبيرا للمرأة والعلماء عبر التاريخي يبحثون عن محاولة إزالة هذه المظالم للحفاظ على العدالة التي أمرنا الله تعالى بها، ومن يحرم المرأة من الميراث من موجبات دخول جهنم .


وأشار إلى أن المرأة بصفة عامة مظلومة، والسبب تراكمات ثقافية من رغبات وشهوات من مواقف خسيسة جعلت في المجتمع المرأة الغارمة والمعيلة والضعيفة والمريضة، لكن نحاول أن نضع لها علاجا وأمرنا الله بالعدل والرحمة والجمال والسعادة. 

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